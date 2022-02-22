الامارات | السويسري بيسيجر بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الإمارات في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري بيسيجر بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الإمارات في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف السويسري ستيفان بيسيجر صدارة طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يقام في نسخته الرابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بفوزه بلقب المرحلة الثالثة من الطواف التي أقيمت اليوم الثلاثاء في إمارة عجمان.

وتوج بيسيجر دراج فريق إي إف إيديوكيشن الأمريكي، بطلاً للمرحلة الثالثة (مرحلة جي 42) في عجمان بعد أن حل في المركز الأول في سباق السرعة ضد الساعة، لمسافة 9 كلم، وسجل توقيت زمني قدره 9:43 دقيقة، ليتغلب على بطل العالم الإيطالي فيليبو جانا، دراج فريق إينيوس، الذي تغلب على لبيسيجر في مرحلة ضد الساعة في نسخة العام الماضي، وحل في المركز الثاني، بفارق 7 ثوانٍ عن بيسيجر.

حضر منافسات المرحلة الثالثة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والذي أعطى شارة انطلاقة المرحلة.

وجاءت نتائج المرحلة الثالثة مطابقة للتوقعات والترشيحات التي وضعت الثنائي بيسيجر وجانا في مقدمة المرشحين للفوز بالمرحلة، بينما جاء في المركز الثالث الهولندي توم دومولين دراج فريق تريك سيجافريدو، بفارق 14 ثانية عن بيسيجر.

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