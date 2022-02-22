عودة الشناوي.. 7 تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاصة اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد

الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وحسين الشحات

الهجوم: محمد شريف.

ويستضيف الأهلي، نظيره مصر المقاصة، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي متأثرا بتعادله السلبي أمام الهلال السوداني 1-1، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة مؤخرا في النمسا، ويعاني أيضا محمد عبد المنعم وعلي معلول من الإصابة، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

القنوات الناقلة

سيتم بث مباراة الأهلي والمقاصة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أتش دي 1 ويسبق المباراة بنحو ساعة استديو تحليلي لها.