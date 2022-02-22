شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى المصرى بعد عرض الرجاء لخطف معين الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الترقب والقلق داخل النادي المصري خلال الساعات الأخيرة بعد وصول عرض من نادى الرجاء المغربي للمدرب التونسي لتدريب الفريق، وذلك بعد قدم أوراق اعتماده مع المصري خاصة خلال مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم تأكيد مجلس إدارة المصري على توقيع الشعباني على عقود التجديد لتدريب الفريق لموسم إضافي، إلا أن الشرط الجزائي يثير القلق داخل النادي البورسعيدي.

ويقود معين الشعباني تدريبات المصري في الوقت الحالي استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني، في اللقاء المقرر إقامته غداً الأربعاء بمنافسات الجولة العاشرة من الدوري العام.

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، وكريم ذكري مدير الكرة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الشعباني يتواجد حالياً بمعسكر الفريق ولا صحة لرحيله، كما أن التونسي وقع عقود التجديد منذ أسبوعين.

يتصدر النادي المصري مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد الفوز في مباراة الجولة الثانية التي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره مازيمبي على استاد برج العرب بالإسكندرية، بهدفين نظيفين، لينتزع المصري الصدارة برصيد 4 نقاط.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره أوتوهو الكونغولي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.