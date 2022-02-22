تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى للجولة الـ19 للدوري

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري ، وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود ومحمد سكر وأحمد رضوان.

واتخذت اللجنة في اجتماعها اليوم عدة قرارات :

مباراة بني سويف × المنيا التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 18/2/2022م .