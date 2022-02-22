شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى للجولة الـ19 للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري ، وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود ومحمد سكر وأحمد رضوان.
واتخذت اللجنة في اجتماعها اليوم عدة قرارات :
مباراة بني سويف × المنيا التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 18/2/2022م .
- إيقاف اللاعب/ محمـد عيد علي شحاتة نادي المنيا " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .
- إيقاف الكابتن/ ياسر مصطفي مدير الكرة نادي المنيا "مباراتين "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك لما بدر منه تجاه الحكم .
مباراة قنا × المدينة المنورة التي أقيمت يوم السبت الموافق 19/2/2022م .
- إيقاف الكابتن/ حسن نصاري حسن مدرب حراس مرمي نادي قنا "مباراة واحدة "
و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية وذلك لحصوله علي الإنذار الثالث .
مباراة المصرية للاتصالات × اف سي مصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 18/2/2022م .
- إيقاف الكابتن/ عمرو أنور عبدالمحسن المدير الفني نادي المصرية للاتصالات "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .
مباراة بلبيس × النصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 18/2/2022م .
- توقيع غرامة مالية قيمتها 3000 جنية على نادي بلبيس تسدد لخزينة الاتحاد لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري مع الالتزام بلائحة المسابقات المرسلة للأندية قبل بداية الموسم .
- توقيع غرامة مالية علي نادي النصر قيمتها 1000 جنية تسدد لخزينة الاتحاد وذلك لطرد احد افراد الجهاز الفني والإداري غير المدرج بتقرير المباراة .
مباراة ملوي × الاعلاميين التي أقيمت يوم السبت الموافق 19/2/2022م .
- إيقاف اللاعب/ فتحي عامر عبد العليم عامر نادي الإعلاميين " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .