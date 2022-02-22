شكرا لقرائتكم خبر عن المصري عن أنباء رحيل الشعباني: يتواجد بمعسكر الفريق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن معين الشعباني المدير الفني للفريق، وقع عقود تجديد تدريبه للفريق منذ أسبوعين، مشيراَ إلى أن ما يتردد عن رحيله عن المصري مؤخراً غير صحيح.

كما أكد كريم ذكري مدير الكرة بالفريق، في تصريحات خاصة، أن الشعباني يتواجد حالياً بمعسكر تدريب الفريق استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني، وسيسافر مع البعثة إلى الكونغو عقب انتهاء المباراة غداً استعداداً للجولة الثالثة من دور المجموعات أمام أتوهو الكونغولي.

وكانت أنباء ترددت مؤخراً عن رحيل الشعباني عن النادي المصري، وتوليه الإدارة الفنية لنادي الرجاء المغربي.

يواصل الجهاز الطبى بالنادي المصرى جلسات التأهيل والاستشفاء للاعبي الفريق المنتظمين حالياً بالمعسكر المغلق استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري، والتي تجمعه بنظيره ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غداً الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ويحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الألفي على خضوع اللاعبين لجلسات تأهيل واستشفاء مستمرة ومتواصلة حرصاً على ازالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين الذين خاضوا عدد كبير من المباريات المتتالية سواء على المستوى المحلي أو القاري خلال الأيام القليلة الماضية.