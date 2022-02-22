شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حمدتو أحمد لاعب الترسانة أول أجنبى يحصد لقب هداف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السودانى حمدتو أحمد، لاعب نادي الترسانة أول لاعب أجنبى يتوج بلقب هداف الدورى المصرى، وكان ذلك فى موسم 1949- 1950، برصيد 10 أهداف.

وسجل حمدتو أحمد 20 هدفاً مع الترسانة في مسابقة الدوري المصري الممتاز طوال فترة ارتدائه قميص الشواكيش، وأحرز حمدتو أحمد للترسانة 10 أهداف في موسمه الأول مع الفريق.

وشارك في الدوري الممتاز 10 أندية فى موسم 1949- 1950، هى: الأهلي والترسانة و والزمالك و الإسماعيلي و الاتحاد السكندري و بور فؤاد و المصري و الأولمبي و السكة الحديد و يونان الإسكندرية.

و بعد 18 مباراة تعادل الأهلي والترسانة في عدد النقاط 23 نقطة، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة.

و حقق الأهلي الفوز في المباراة بنتيجة 2-1،ليتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية.