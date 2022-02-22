شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يستكمل برنامجه التأهيلى فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل نادي فيوتشر سفر مروان محسن مهاجم الفريق إلى أسبانيا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال برنامجه التأهيلي، وذلك بعد خضوعه خلال الفترة الماضية لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق في الدوري العام.

وشهد مران فريق فيوتشر، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حالة من جدية والحماس بين لاعبي الفريق، الذين تعاهدوا على مواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة من أجل التقدم بخطى ثابتة نحو المربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري العام.

وأجرى علي ماهر مدرب الفريق، تقسيمة قوية بين اللاعبين شرح من خلالها بعض الأمور الفنية، وحرص مروان محسن لاعب فيوتشر على التواجد في التدريبات لدعم زملائه، حيث يواصل مهاجم فيوتشر فترة التأهيل في الوقت الحالي للتحافي من إصابة الكسر في شظية القدم.

ويستعد فيوتشر لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس زيارة محمد شوقي وضياء السيد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمران فيوتشر بالأمس، خلال استعداد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رشحنا بعض اللاعبين من الفريق لضياء السيد ومحمد شوقي خلال زيارتهما لمران الفريق، واطمئنوا أيضاً على عمر كمال وأحمد رفعت، وعقد الثنائي جلسة خاصة مع علي ماهر المناقشة فى بعض الأمور الفنية.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.