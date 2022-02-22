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غزل المحلة يتعادل مع سيراميكا سلبياً فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .

 

وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10  مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.

 

 

حراسة المرمى: محمد  كوكو  

 

خط الدفاع: علاء عطا  - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن. 

 

خط الوسط:  بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

 

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين . 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

عامر عامر   محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو  - محمد توني - محمد حسن  - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى .

 

وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل

خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا

خط الهجوم: يحيى حامد - عبده يحيى - هشام عادل

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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