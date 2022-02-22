غزل المحلة يتعادل مع سيراميكا سلبياً فى الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .

وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها. فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.