شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع سيراميكا سلبياً فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .
وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.
فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.
خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .
ويجلس على مقاعد البدلاء:
عامر عامر محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - محمد حسن - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى ميسي.
وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل يتكون من:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل
خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا
خط الهجوم: يحيى حامد - عبده يحيى - هشام عادل