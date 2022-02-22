شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يطير إلى المغرب للحاق بالزمالك أمام الوداد بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال استعداده للسفر إلى المغرب من أجل الانضمام إلى بعثة نادي الزمالك التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة بدوري أفريقيا، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكتب زيزو: مهما شكرت دكتور إبراهيم عنبة وكابتن ابراهيم زارع على المجهود اللي عملوه عمري ما هوفي.



زيزو (1)



زيزو (2)

ويأمل عشاق الزمالك في استكمال أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأبيض، جاهزيته الفنية، ليعود إلى المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الوداد البيضاوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تقام السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك نظراً لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية عالية تساهم في ترجيح كفة الزمالك على نظيره المغربي.

وكان زيزو قد غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبعد تعافيه وثبوت سلبية مسحته، يطير زيزو إلى المغرب للحاق ببعثة الفريق الأبيض استعداداً للوداد.

ورغم تألق زيزو سواء مع المنتخب الأبيض أو نادي الزمالك، إلا أنه مازال ينتظر تسجيل أو أهدافه الأفريقية بالقميص الأبيض.

شارك زيزو مع الزمالك في 21 مباراة بدوري أبطال أفريقيا خلال 3 نسخ، صنع خلالهم 4 أهداف لكنه لم يسجل مع الفريق الأبيض.

بينما في كأس الكونفدرالية 2018/ 2019، والتي توج بها الزمالك، شارك زيزو في 9 مباريات صنع هدفاً ولم يسجل أيضاً.

وبشكل عام شارك زيزو مع الزمالك في 120 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر.

ويواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.