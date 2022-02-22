شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والوداد وجهاً لوجه قبل موقعة الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي في التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.

ونستعرض أبرز أرقام الزمالك والوداد المغربي قبل اللقاء المرتقب

الزمالك

ـ القيمة التسويقية : 21 مليوناً و400 ألف يورو

ـ الترتيب في الدوري: المركز الثالث برصيد 19 نقطة

ـ أشرف بن شرقي الأغلى في الزمالك بـ: 2 مليون و500 ألف يورو

ـ خاض الزمالك: 4 مباريات في دوري الأبطال

ـ فاز في: مباراتين وتعادل في مثلهما

ـ سجل الزمالك: 7 أهداف في دوري الأبطال

ـ استقبل الزمالك: هدفين

الوداد

ـ القيمة التسويقية: 13 مليوناً و180 ألف يورو

ـ الترتيب المحلي: يتصدر الدوري المغربي برصيد 39 نقطة

ـ يحيى جبران الأغلى في الوداد بقيمة: مليون و300 ألف يورو

ـ خاض الوداد: 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا

ـ فاز في: مباراتين وخسر مثلهما

ـ سجل الوداد: 10 أهداف

ـ استقبلت شباكهم: 3 أهداف