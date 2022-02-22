الامارات | يوم عمل في المنتخب المصري.. مدرب "نائم" مساعد "يأكل" والأسطورة منشغل بالهاتف! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عمل في المنتخب المصري.. مدرب "نائم" مساعد "يأكل" والأسطورة منشغل بالهاتف! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرب العام للمنتخب المصري ضياء السيد، والمدرب المساعد محمد شوقي، ومدرب حراس المرمى الأسطورة عصام الحضري، في مشهد فكاهي أثار جدلاً في الشارع الرياضي المصري، لاسيما ان الكاميرات رصدت الأول "نائماً"، والثاني يأكل الفاكهة، فيما الثالث يجري منشغل بالهاتف، في وقت يتوجب عليهم متابعة تدوين الملاحظات الفنية الخاصة مباراة المقاولون العرب وسموحة في الدوري الممتاز تمهيداً لنقلها إلى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وبعدما ضجت الساحة الرياضية في مصر بالصور المتناقلة والتعليقات السلبية التي رافقتها، خرج ضياء السيد عن صمته، وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "نشكر نادي المقاولون على حسن الضيافة، أحضروا لنا بعض الفاكهة بين الشوطين، (مستخسرين فينا ناكل برتقال وموز؟)"، موضحاً: "مثل هذه التعليقات السلبية لا تفرق معنا، (ياما دقت على الراس طبول)، منذ اليوم الأول لي مع المنتخب يقولون عني أنني بلا دور مع المنتخب ولا أفعل شيئا، لكننا ممنوعين من الرد".

ولم يقف ضياء السيد عند هذا الرد، بل أعاد نشر فيديو الواقعة الذي برهن فيه على أن المتابعين التقطوا لحظة من الصورة ليظهر فيها نائماً فيما شوقي يأكل الفاكهة ومسؤول حراس المرمى الحضري منشغل بالهاتف، مشيراً إلى أنه لم يكن نائماً كما تردد!.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه السنغال في مباراتين مهمتين بالمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

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