شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم وفتوح ثنائى قد لا تراه فى الدوري المصري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي، بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021 ، مما جعلهما على قائمة الاحتراف الخارجى خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هناك تقارير تؤكد أن أندية إيطالية ترغب فى ضم الثنائى فى الانتقالات الصيفية المقبلة ، واستمرار تألق عبد المنعم وفتوح يشير إلى أن اللاعبان قد لا نراهما فى بطولة الدورى المصرى للموسم المقبل مع قطبى الكرة المصرية .

وأفادت تقارير إعلامية ، أن كل من أندية إى سى ميلان وأتلاتنا الإيطالى يجهزان عرضاً لـ فتوح ومحمد عبدالمنعم من أجل ضمهما فى الموسم المقبل .

وأشاد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى فى تصريحات إعلامية ، بمستوى محمد عبد المنعم مدافع الفريق قائلا: "محمد عبد المنعم لاعب أوروبى ويمكنه اللعب هناك، لاعب قوى وصغير وقدراته جيدة بالكرة ويمكنه القفز للفوز بالصراعات الهوائية أيضا".

يُذكر أن محمد عبدالمنعم، ظهر بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021، وتواجد فى التشكيل الممثإلى للبطولة، وهو ما جعل النادى الأهلي، يقرر قطه إعارته من نادى فيوتشر، وعودته لصفوف ألفريق فى يناير الماضي، كما نجح أحمد فتوح، فى لفت الأنظار إليه بقوة مع المنتخب الوطني، وتواجد اللاعب فى التشكيل الاحتياطى للبطولة القارية.