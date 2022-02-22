شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وحماس في مران فيوتشر استعداداً للمقاولون ومروان محسن يدعم زملاءه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حالة من جدية والحماس بين لاعبي الفريق، الذين تعاهدوا على مواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة من أجل التقدم بخطى ثابتة نحو المربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري العام.

وأجرى علي ماهر مدرب الفريق، تقسيمة قوية بين اللاعبين شرح من خلالها بعض الأمور الفنية، وحرص مروان محسن لاعب فيوتشر على التواجد في التدريبات لدعم زملائه، حيث يواصل مهاجم فيوتشر فترة التأهيل في الوقت الحالي للتحافي من إصابة الكسر في شظية القدم.



احمد رفعت



جانب من المران



عبد الظاهر السقا



على ماهر



عمر كمال



فيوتشر



مران فيوتشر



مروان وسعد



نيدفيد

ويستعد فيوتشر لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس زيارة محمد شوقي وضياء السيد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمران فيوتشر بالأمس، خلال استعداد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رشحنا بعض اللاعبين من الفريق لضياء السيد ومحمد شوقي خلال زيارتهما لمران الفريق، واطمئنوا أيضاً على عمر كمال وأحمد رفعت، وعقد الثنائي جلسة خاصة مع علي ماهر المناقشة فى بعض الأمور الفنية.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لا شيء.

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن، بعد خوض 9 مباريات، فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.