شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 20 مباراة جمعت الأهلى والمقاصة قبل صدام الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاستعادة قمة الدوري التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطة لاسيما بعد الفوز العريض على الهلال السعودى برباعية بالمونديال ثم التعادل السلبى خارج الأرض مع الهلال السودانى بدوري الابطال.

20 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 14 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى هو هداف الاهلى فى شباك المقاصة برصيد 4 أهداف فيما يعد الغانى جون انطوى هو هداف المقاصة فى شباك الاهلى بنفس الرصيد من الاهداف.

محمد هانى هو أكثر لاعبى الاهلى مشاركة فى مباريات المقاصة برصيد 12 لقاء فيما يعد هانى السعيد أكثر لاعبى المقاصة مشاركة أمام المارد الاحمر برصيد 12 مباراة .

فوز الاهلى على المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف هو الاكبر للمارد الاحمر بينما يعد فوز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين هو الاكبر للفريق الفيومى.

خرج الاهلى بشباك نظيفة فى 8 مباريات من 20 لقاء لعبها أمام المقاصة بينما فعلها الفريق الفيومى فى مباراتين فقط.

حقق الاهلى الفوز رايح جاى على المقاصة فى 4 مواسم فى المقابل لم يحققها الفريق الفيومى ولا مرة.