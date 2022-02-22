شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة المصرى فى الكونفدرالية قبل الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادي المصري مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد الفوز في مباراة الجولة الثانية التي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره مازيمبي على استاد برج العرب بالإسكندرية، بهدفين نظيفين، لينتزع المصري الصدارة برصيد 4 نقاط.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره أوتوهو الكونغولي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاء ترتيب مجموعة المصري كالتالي:



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