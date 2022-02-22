شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة الجمهورية للتنس الأرضي بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي التي نظمها مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على ملاعبه بمشاركة 450 لاعب ولاعبة من سن 12حتي 18

يمثلون 20 نادي وأبرزهم نادي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة والأهلي والزمالك والصيد ودجلة وسبورتنج وسموحة وحزيرة الورد بالمنصورة و وصيد القطامية والتوفيقية.

ووضعت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال لجنة وزارة الرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار ، وكيل الوزارة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب، خطة متكاملة لتنظيم عدد من البطولات علي جميع المستويات للألعاب الفردية والجماعية .

وقامت إدارة المركز بتسليم الفرق الفائزة الميداليات وتم تكريم الحكام علي المجهودات المبذولة خلال فترة البطول وهم حكم عام أحمد نادر ورئيس الحكام فتحي اغا وعدد 16 حكم شارك فى البطولة .

كما تم تكريم احمد اسماعيل مدير البطولة ورئيس جهاز التنس الارضي بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ومحمود يوسف ومحمود عبد الصادق مشرف عام قطاع التنس والمدربين محمود شعبان واحمد شعبان.