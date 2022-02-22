شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة تألق شريف وهدف عالمى لـ أفشة..رباعية أهلاوية فى آخر مواجهة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية ، وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة للحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من سمير جمال وشهاب راشد، وأحمد جمال حكما رابعاً والثنائي محمد معروف ومحمد محمود لطفي للفيديو.

وفي المواجهة الأولى بين الاهلى ومصر المقاصة تعادل الفريقان (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011 وسجل للأهلي محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.

بينما فى المواجهة الاخيرة بين الاهلى والمقاصة فاز المارد الاحمر (4-1) بالجولة 18 للموسم الماضى بالدورس وسجل للأهلى محمد شريف هاتريك ومحمد مجدى أفشة هدف وسجل للمقاصة أحمد مودى من ركلة جزاء.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.