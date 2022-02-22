شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم المدرب رقم 68 فى تاريخ الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للإسماعيلي، هو المدرب رقم 68 في تاريخ النادي منذ عام 1947 ، وتولي " حمد " الإدارة الفنية للدراويش خلفًا للأرجنتيني خوان براون ليبدأ مهمته رسميًا بداية من لقاء الجونة والمقرر إقامتها مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات الدوري العام.

وأصبح لاعب الدراويش الأسبق، هو المدرب المصري رقم 38 والمدرب الإسماعيلاوي رقم 25 وجاءت قائمة المدربين علي النحو التالي ..

* قائمة المدربين من النادي الإسماعيلي بينهم من تولي المهمة بصفة مؤقتة " أحمد أبو جريشة ومحمد شمس وعلي عمر وسعد بطرس وصلاح أبو جريشة ومحمد صديق شحته وعبد الرحمن أنوس وأميرو عثمان وأسامه خليل وعلي أبو جريشة وإسماعيل حفني وعماد سليمان وفوزي جمال وصبري المنياوي ومحمود جابر ومحمد وهبه وأحمد العجوز وخالد القماش وأشرف خضر وأبو طالب العيسوي ومحمد محسن أبو جريشة وأدهم السلحدار وأحمد قناوي وإيهاب جلال بجانب حمد إبراهيم ".

* قائمة المدربين المصريين " خميس فرحات وعلي عثمان ومحمد الجندي وحلمي مصطفي وطه إسماعيل ومحسن صالح وفاروق جعفر وطه بصري وحسام حسن وشوقي غريب وطارق يحيي وأحمد حسام ميدو وطلعت يوسف ".

* قائمة المدربين الأجانب " الأنجليزي سولمون والمجري كوفيتش والأنجليزي ويليام طومسون والأنجليزي جورج أنسلي والألماني فيلد كامب والأرجنتيني أنجيل ماركوس والهولندي ثيوفدور لانجن والهولندي ويسترهوف والألماني فرانك أنجل والبرازيلي يوسف فييرا واليوغسلافي مكسيموفيتش والألماني ثيو بوكير والتركي محسن أورتجال والألماني هانز سميث والروسي فيكتور بوندز والهولندي مارك فوتا والفرنسي باتريس نوفو والبرازيلي هيرون ريكاردو والصربي نيبوشا والتونسي نصر الدين النابي والتشيكي فرانز ستراكا والفرنسي سباستيان ديسابر والبرتغالي بيدرو بارني والجزائري خير الدين مضوي والبلجيكي سيدومير يانيفسكي والصربي ميودراج يوفيتش والفرنسي ديديه جوميز والبوسني دراجان يوفيتش والأرجنتيني خوان براون ".