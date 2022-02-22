شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : تربطنا علاقات وطيدة مع بيراميدز وبرتوكول تعاون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، خالص الشكر لممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ومجلس الإدارة، علي حسن تعاونهم في الساعات الماضية لتولي حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للدراويش.

وأشاد الإسماعيلي بموقف إدارة بيراميدز في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع الناديين، متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة وللجهاز الفني الحالي بقيادة إيهاب جلال ابن النادي الإسماعيلي الذي لن يتردد عن الموافقة لرحيل ” توأمه ” من أجل العودة إلي الدراويش.

ومن المقرر أن يتم عمل بروتوكول في الفترة المقبلة لبحث سبل التعاون والتكامل بين الناديين في جميع المجالات المختلفة مع إدارة بيراميدز خاصة وأن النادي لم ولن ينسي من يقف بجواره دائما، كما تهنئ إدارة النادي فريق الكرة علي ما يقدمه في البطولة الأفريقية.