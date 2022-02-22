شكرا لقرائتكم خبر عن "برزنتيشن" تنجح فى توقيع عقد رعاية جديد للنادى الأهلى مع شركة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة "برزنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية عن توقيع عقد رعاية جديد للنادي الأهلي مع شركة مرسول، لاستكمال رحلة النجاح بعد الشراكة الأولى بين النادي الأهلي، والتى تكللت بالنجاح بتتويج الأهلى بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

وتؤكد شركة "برزنتيشن سبورتس" أن عقد رعاية مرسول للنادي الأهلي يستمر حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2022 ويتضمن العديد من البنود التي تهدف إلى خدمة جماهير النادي الأهلي من خلال استخدام تطبيق مرسول، حيث يقدم الراعي الجديد جوائز قيمة طوال فترة التعاقد.

وتستفيد شركة مرسول بموجب عقد الرعاية بمزايا ترويجية خلال مباريات النادي الأهلي بالإضافة إلى حملات تسويقية بمشاركة نجوم النادي الأهلي خلال فترة التعاقد، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما تعقد لقاءات شهرية للجماهير، مع بعض نجوم الفريق المفضلين، للتعارف عن قرب، وترسيخ للعلاقات القوية بين الجمهور والنجوم.

وختامًا تعرب شركة "برزنتيشن سبورتس" عن فخرها برعاية الكرة المصرية، وتتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل الأندية والمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.