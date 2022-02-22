شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المحمدى واستبعاد فوزى.. حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمته الأولي مع الفريق استعدادًا لملاقاة الجونة مساء غدا الأربعاء علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام.

وأنضم إلي القائمة لأول مرة منذ ارتداء قميص الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وهو الفلسطيني خالد النبريصي بجانب عودة الدولي باهر المحمدي وجان موريل بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، في حين غاب استمر غياب محمد فوزي ومحمد الشامي.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم .. أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي في خط الهجوم.

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة ستكون الأولي للجهاز الفني الجديد بقيادة حمد إبراهيم مديرًا فنيًا والدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.