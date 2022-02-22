7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والمقاصة لمتابعة هانى وياسر إبراهيم ،الزمالك يسدد غرامة مارتيمو 30 يوليو المقبل .

الزمالك يستغل سفرية المغرب للبدء فى تطوير ملعب الكرة

تسعى إدارة نادي الزمالك لاستغلال سفر الفريق الأول لكرة القدم الي المغرب غدا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري ابطال افريقيا، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير ملعب فريق الكرة الذي يؤدي عليه التدريبات اليومية والمباريات الودية " ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ".

جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والمقاصة لمتابعة هانى وياسر إبراهيم

يحضر، اليوم، الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ويضم ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى فى استاد السلام.

الزمالك يسدد غرامة مارتيمو 30 يوليو المقبل

استقرت إدارة نادى الزمالك على سداد غرامة نادى مارتيمو البرتغالى فى أزمة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق إلى مصر المقاصة، خلال الفترة الحالية وتحديدا يوم 30 يوليو المقبل، وهى المهلة الأخيرة للزمالك لسداد الغرامة حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جمعية قدامى اللاعبين تكرم اسم الراحل إبراهيم حجازى

تكرم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى الناقد الرياضى الراحل إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ لما قدمه خلال مسيرته، وذلك فى الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء.