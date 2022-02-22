شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة فاركو.. ويفقد جهود الجوينى أمام زعيم الثغر للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة فاركو التي فاز بها بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ليحقق انتصاره الثانى هذا الموسم ويرفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وهى المباراة التي يغيب عنها التونسى محمد على الجوينى مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد في مواجهة فاركو .

تحدث طارق العشرى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن فوز فريقه على فاركو بهدف دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال العشري، في تصريحات تليفزيونية: "أبارك لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش وكذلك أوجه التهنئة للاعبين، عانينا من إصابات كثيرة أثرت علينا خلال فترة تحضيرنا لعودة الدوري خلال الفترة الماضية".

وأضاف المدير الفني لفريق طلائع الجيش: "في مباراة الجونة كنا نستحق الفوز ولكن بهجمة مرتدة حصد الجونة الثلاث نقاط وفي مباراة مصر المقاصة أيضا كنا نستحق الفوز ولكن تعادلنا سلبيا بسبب إهدار الفرص".

وختم العشري حديثه قائلا: "الفوز على فاركو كان مهما أمام فريق جيد، قسمنا المباراة بالشكل الأمثل مثلما نريد ومع سير المباراة استطعنا حصد ثلاث نقاط كنا في حاجة إليهم، والنتائج السلبية تسببت في توتر خلال الفترة الماضية، خاصة عند اللاعبين، وما زلنا في البدايات والمشوار طويل والفوز سيمنحنا دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".