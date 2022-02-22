شوط أول سلبي بين سيراميكا و غزل المحلة فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين غزل المحلة وسيراميكا في المباراة التي تجمعهما حاليا ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - محمد حسن - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى ميسي.

ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الثانى له في الدورى هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

ويدخل نادى سيراميكا المباراة بعد التعادل في الجولة الماشية مع المصرى بهدف لمثله، ليحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

في المقابل، يدخل غزل المحلة المباراة بعد التعادل أيضًا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويسعى عبد الحميد بسيونى لتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في الدورى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الفرق في كأس رابطة الأندية.

ويحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.