شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل سفرية المغرب للبدء فى تطوير ملعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادي الزمالك لاستغلال سفر الفريق الأول لكرة القدم الي المغرب غدا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري ابطال افريقيا، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير ملعب فريق الكرة الذي يؤدي عليه التدريبات اليومية والمباريات الودية " ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ".

وكانت أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قد تعرضت لبعض التلفيات نتيجة إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي في الملعب، وعلي الفور قام مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع شركة تطوير الملاعب للبدء في إعادة تطوير أرضية الملعب واصلاحها وذلك استغلال لعدم تواجد تدريبات عليه نتيجة سفر الفريق للمغرب، وستقوم الشركة بعمل معاينة للملعب خلال الساعات المقبلة والبدء في تنفيذ المشروع.

في سياق مختلف استقرت إدارة نادي الزمالك علي سداد غرامة نادي مارتيمو البرتغالي في أزمة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق الي مصر المقاصة، خلال الفترة الحالية وتحديدا يوم 30 يوليو المقبل، وهي المهلة الأخيرة للزمالك لسداد الغرامة حتي يتمكن من قيد اللاعبين الجدد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادي لن يتمكن من قيد أي لاعب إلا عقب سداد غرامة سبورتنج لشبونة ومارتيمو في مهلة أقصاها 30 يوليو المقبل، وتبلغ غرامة مارتيمو ما يقرب من مليون يورو، فيما تبلغ غرامة سبورتنج لشبونة ما يقرب من مليون و300 الف دولار.

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اجتماعا اليوم مع فريق الكرة الأول بالنادي علي هامش المران اليوم، وذلك قبل السفر غدا الي الدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تحفيز من إدارة نادي الزمالك للاعبين، والحديث معهم حول أسباب تراجع المستوى والنتائج مؤخرا، وكذلك سيتضمن الاجتماع بعض القرارات التحفيزية للاعبين لتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل لضمان استمرار المنافسة علي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم.