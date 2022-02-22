شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على مصر المقاصة فى القيمة السوقية قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاستئناف مبارياته المحلية، مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يستضيف مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

ويتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً في الجولة التاسعة للمسابقة.

القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 31.85 مليون يورو مقابل 3.43 مليون يورو لفريق المقاصة.

حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

هذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة.