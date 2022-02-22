شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. صالح جمعة يظهر فى مباراة غزل المحلة و سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صالح جمعة صانع العاب فريق سيراميكا على التواجد بملعب عثمان احمد عثمان لدعم زملاءه أمام غزل المحلة عقب الشفاء من إصابة وتر أكيلس التى تعرض لها الموسم الماضى .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة لمباراة اليوم أمام سيراميكا :

عمرو شعبان في حراسة المرمى

محمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عادل وإيهاب سمير في الدفاع

محمد السيد بازوكا وحميد ماو وأحمد النادري لخط الوسط

هشام عادل (بلحة) ويحيى حامد وعبده يحيى لخط الهجوم

بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحي، سيف تقا، علاء عطا

خط الوسط: بلال السعيداني، كوامي بونسو

وأمامهما الثلاثي: ونيفول كوبينا، محمد إبراهيم، شادي حسين

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الثانى له في الدورى هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

ويدخل نادى سيراميكا المباراة بعد التعادل في الجولة الماشية مع المصرى بهدف لمثله، ليحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

في المقابل، يدخل غزل المحلة المباراة بعد التعادل أيضًا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويسعى عبد الحميد بسيونى لتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في الدورى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الفرق في كأس رابطة الأندية.

ويحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.