شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..

س: ماهو ترتيب الأهلى والمقاصة بجدول الدوري ؟

ج:يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فى البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.

س: من يدير مباراة الاهلى والمقاصة تحكيمياً ؟

ج:أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة للحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من سمير جمال وشهاب راشد، وأحمد جمال حكما رابعا والثنائي محمد معروف ومحمد محمود لطفي للفيديو.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والمقاصة ؟

ج:20 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 14 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام المقاصة الليلة ؟

ج:استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تسعة لاعبين من صفوف فريقه استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة فى الدوري ، وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسى تاو وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى للإصابة، ووليد سليمان لأسباب فنية"، فيما عاد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر للقائمة بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر ، أفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف