شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات تحاصر الأهلى أمام مصر المقاصة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاستعادة قمة الدوري التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطة، خاصة بعد الفوز العريض على الهلال السعودى برباعية بالمونديال ثم التعادل السلبى خارج الأرض مع الهلال السودانى بدوري الابطال.

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تسعة لاعبين من صفوف فريقه استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة فى الدوري، وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسى تاو وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى للإصابة، ووليد سليمان لأسباب فنية"، فيما عاد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر للقائمة بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة مصر المقاصة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.