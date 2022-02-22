شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الإسماعيلى: حمد إبراهيم مستقبل التدريب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي، أن حمد إبراهيم ليس غريبا عن النادي ويعد أحد أبنائه المخلصين وتواجد من قبل كمدرب في أكثر من جهاز فني، مشيرًا إلى أنه عمل الموسم الماضى مع إيهاب جلال وحقق نتائج جيدة خلال منافسات الدور الثاني.

وأسند مجلس إدارة الإسماعيلي، إلى حمد إبراهيم مهمة المدير الفني الجديد للفريق الأول ويعاونه كل من الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا مساعدا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي.

وأشار : ” حمد إبراهيم قاد خمس مباريات بشكل منفرد ونجح في تحقيق العلامة الكاملة الموسم الماضي، نعرف جيدًا قدراته وشخصيته القيادية القادرة علي وضع الفريق في مكان أفضل وعبور تلك الكبوة والفريق أبرم صفقات جيدة وتحتاج فقط لمزيد من الإنسجام والتجانس لتحقيق الإضافة المنتظرة”.

وواصل: ” معرفة حمد إبراهيم بإمكانيات اللاعبين ستسهم بشكل أكبر في تسهيل مهمته، وأتوقع أنه سيكون مستقبل للكرة المصرية علي صعيد التدريب “.

وأكمل تصريحاته : ” جماهير الإسماعيلى هي اللاعب رقم واحد بالنسبة للفريق وتعد الداعم الأكبر للاعبين، أعلم جيدًا ما تحملوه الفترة الماضية من تراجع في النتائج وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في إعادة الإبتسامة لهم بإعتبارهم العنصر الأهم في تلك المنظومة “.