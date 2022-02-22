المصري يحارب الإرهاق بجلسات الاستشفاء استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الطبى بالنادي المصرى جلسات التأهيل والاستشفاء للاعبي الفريق المنتظمين حالياً بالمعسكر المغلق استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري، والتي تجمعه بنظيره ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غداً الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ويحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الألفي على خضوع اللاعبين لجلسات تأهيل واستشفاء مستمرة ومتواصلة حرصاً على ازالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين الذين خاضوا عدد كبير من المباريات المتتالية سواء على المستوى المحلي أو القاري خلال الأيام القليلة الماضية.