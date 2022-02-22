شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحارب الإرهاق بجلسات الاستشفاء استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الطبى بالنادي المصرى جلسات التأهيل والاستشفاء للاعبي الفريق المنتظمين حالياً بالمعسكر المغلق استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري، والتي تجمعه بنظيره ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غداً الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.
ويحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الألفي على خضوع اللاعبين لجلسات تأهيل واستشفاء مستمرة ومتواصلة حرصاً على ازالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين الذين خاضوا عدد كبير من المباريات المتتالية سواء على المستوى المحلي أو القاري خلال الأيام القليلة الماضية.
ويختتم فريق المصري استعداداته لمواجهة إيسترن كومباني غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.
وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدوري العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.
وطالب الشعباني لاعبي الفريق بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام إيسترن كومباني للمنافسة مجدداً على المركز الرابع بالمربع الذهب، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، وهو ما عطل المصري عن المنافسة.
ويحتل النادي المصري المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.