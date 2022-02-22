شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يبحث عن أول أهدافه الأفريقية مع الزمالك فى مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل عشاق الزمالك في استكمال أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأبيض، جاهزيته الفنية، ليعود إلى المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الوداد البيضاوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تقام السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك نظراً لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية عالية تساهم في ترجيح كفة الزمالك على نظيره المغربي.

وكان زيزو قد غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبعد تعافيه وثبوت سلبية مسحته، يطير زيزو إلى المغرب للحاق ببعثة الفريق الأبيض استعداداً للوداد.

ورغم تألق زيزو سواء مع المنتخب الأبيض أو نادي الزمالك، إلا أنه مازال ينتظر تسجيل أو أهدافه الأفريقية بالقميص الأبيض.

شارك زيزو مع الزمالك في 21 مباراة بدوري أبطال أفريقيا خلال 3 نسخ، صنع خلالهم 4 أهداف لكنه لم يسجل مع الفريق الأبيض.

بينما في كأس الكونفدرالية 2018/ 2019، والتي توج بها الزمالك، شارك زيزو في 9 مباريات صنع هدفاً ولم يسجل أيضاً.

وبشكل عام شارك زيزو مع الزمالك في 120 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر.

ويواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

وبلغت القيمة التسويقية لنادى الزمالك 21 مليوناً و400 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للوداد 13 مليوناً و180 ألف يورو، ما يعنى أن الفريق الأبيض يتفوق على نظيره المغربي بفارق 8 ملايين و220 ألف يورو.