شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى وغرامة 200 جنيه.. شروط المشاركة فى تصفيات منتخب التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى حضور الكشف الطبى لجميع اللاعبين الشاركين فى تصفيات المنتخب الأول المقرر إقامتها مارس المقبل بصالة اتحاد الشرطة الرياضى .

و من المقرر أن يقيم الاتحاد تصفيات داخلية بين اللاعبين المتأهلين من التصفيات ، اللاعبين الذين شاركو فى بطولة كأس العرب بالفجيرة وحققوا مراكز من الاول للثالث ، و لكنهم تخلفو عن التصفيات بداعى الاصابة بعد أخذ رأى الجهاز الطبى .

و حد الاتحاد مبلغ 200 جنيه غرامة تأخير عن التسجيل للمشاركة فى التصفيات ، حيث تحدد يوم 28 كأخر يوم للتسجيل بدون غرامة ، و يوم 1 مارس للتسجيل بغرامة .

وحقق منتخب التايكوندو المركز الأول فى الترتيب العام على مستوى الكبار بمنافسات بطولة كاس العرب التى أقيمت فى الفجيرة بالإمارات، متفوقا على الأردن والمغرب، صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

كما حقق لاعبو المنتخب المركز الثانى فى الترتيب العام على مستوى المنتخبات، بعد تجميع نتائج الفئات السنية المختلفة، كبار وناشئين وشباب، فى البطولة ذاتها.

الميداليات التى حققها لاعبى التايكوندو مقسمة إلى 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية.

حقق الميداليات كل من تقى شعبان، شهد سامى ، عمر شراقى، أحمد الراوى على مستوى الذهبيات ، وفى الفضة توج بها روان الرفاعى ، اية محمد ، ميسون ايهاب ، وفيما يخص البرونزيات فحققها كل من محمد فرج،عبد الرحمن درويش ، نادين عمرو ، اياد بركات ، منة الله مدحت ، تالا تامر ، أحمد وائل .