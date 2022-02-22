شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دولار هدية "عيد الميلاد" فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، أن كل لاعب يتصادف يوم عيد ميلاده مع معسكرات المنتخب الوطنى، يحصل على 100 دولار كهدية من اتحاد الكرة، وهو عرف قائم لخلق حالة من الود والمحبة داخل معسكرات المنتخب.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن كل لاعب تصادف يوم عيد ميلاده فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون تم عمل احتفالية له بالفندق، كما حصل على 100 دولار من اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى الكاميرون.

من ناحية أخرى، تحدث ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وقال: "كنا نتمنى تحقيق أمم إفريقيا ولكن الأهم هو رضا الجماهير عن أداء المنتخب وعودة الجماهير لدعم المنتخب من جديد بخلاف دعم القيادة السياسية".