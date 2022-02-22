شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج يكشف طموحاته فى جهاز الإسماعيلى مع حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سمير فرج مدرب النادى الاسماعيلى سعادته بثقة مجلس ادارة النادى الاصفر مشدداً على سعادته بالعمل مع حمد إبراهيم فى الجهاز الفنى للدراويش ، وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات إذاعية :"سعيد للغاية بثقة مجلس الاسماعيلى ونسعى لتحقيق طموحات جمهور الدراويش وواثق من عودة الكيان الاصفر لهيبته ومكانته الكبرى مرة أخرى".

ويضيف أحمد سمير فرج :" يجب أن نشكر بيراميدز على موقفهم بترك حمد إبراهيم لتدريب الاسماعيلى ،ولدى ثقة شديدة فى نجاحه مع الدراويش فهو لاعب كبير ولديه خبرات تدريبية هائلة وسوف نتعاون معاً لمصلحة كيان القلعة الصفراء".

ويختتم فريق الإسماعيلى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

وحصد الإسماعيلى ثلاث نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 6 لقاءات وتعادل في ثلاث مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة عندما يلاقى نظيره الجونة الأربعاء بالجولة العاشرة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.