الدولي للسباحة يقرر تنظيم بطولة العالم الألعاب المائية بالمجر بدلاً من اليابان

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة ، عن تأجيل بطولة العالم للسباحة التي كانت مقررة في مدينة فوكووكا اليابانية في مايو المقبل إلى يوليو 2023، وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات المتبعة في اليابان حالياً.

وكان من المفترض ، أن تقام بطولة العالم من 13 إلى 29 مايو المقبل لكن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم قال في بيان إنه "نظراً للوضع الحالي للجائحة والتدابير المعمول بها حالياً في اليابان، فقد اتفق الاتحاد والمسؤولون في اللجنة المنظمة لفوكووكا 2022 على إعادة جدولة بطولة العالم التاسعة عشرة إلى الفترة ما بين 14 و30 يوليو 2023 وهذه القرارات تم اتخاذها لما فيه المصلحة الفضلى لجميع المعنيين".

وبسبب هذا التأجيل، تم تأخير موعد النسخة التالية من بطولة العالم للسباحة بعد فوكووكا والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة من نوفمبر 2023 إلى "يناير 2024"، أي قبل ستة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.