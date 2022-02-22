شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز قائمة الصفقات الجديدة استعدادا للميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة الكرة بنادي الزمالك من إعداد تقرير شامل لرفعه الي مجلس إدارة النادي، يتضمن المراكز التي يحتاجها الفريق في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه، وكذلك اللاعبين الراحلين ، واللاعبين المرشحين للانضمام الي صفوف الزمالك في الصيف المقبل عقب رفع إيقاف القيد في النادي.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن أمير مرتضي المشرف علي الكرة عرض علي إدارة النادي قائمة تضم ما يقرب من 15 لاعبا سيتم اختيار الأفضل بينهم لارتداء القميص الأبيض وفقا لاحتياجات الفريق، كما تضمن التقرير خطة كاملة عن مستقبل الفريق في المواسم المقبلة.

من ناحية أخرى تسعى إدارة نادي الزمالك لاستغلال سفر الفريق الأول لكرة القدم الي المغرب غدا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري ابطال افريقيا، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير ملعب فريق الكرة الذي يؤدي عليه التدريبات اليومية والمباريات الودية " ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ".

وكانت أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قد تعرضت لبعض التلفيات نتيجة إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي في الملعب، وعلي الفور قام مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع شركة تطوير الملاعب للبدء في إعادة تطوير أرضية الملعب واصلاحها وذلك استغلال لعدم تواجد تدريبات عليه نتيجة سفر الفريق للمغرب، وستقوم الشركة بعمل معاينة للملعب خلال الساعات المقبلة والبدء في تنفيذ المشروع.

في سياق مختلف استقرت إدارة نادي الزمالك علي سداد غرامة نادي مارتيمو البرتغالي في ازمة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق الي مصر المقاصة، خلال الفترة الحالية وتحديدا يوم 30 يوليو المقبل، وهي المهلة الأخيرة للزمالك لسداد الغرامة حتي يتمكن من قيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان النادي لن يتمكن من قيد أي لاعب الا عقب سداد غرامة سبورتنج لشبونة ومارتيمو في مهلة أقصاها 30 يوليو المقبل، وتبلغ غرامة مارتيمو ما يقرب من مليون يورو، فيما تبلغ غرامة سبورتنج لشبونة ما يقرب من مليون و300 الف دولار.