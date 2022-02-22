أشرف خضر لمصراوي: قبلت بدور الرجل الثاني مع براون لظروف الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد أشرف خضر، المدرب العام السابق للإسماعيلي، أنه قبل العمل في هذا المنصب مع المدير الفني خوان براون مراعاة للظروف التي يمر بها النادي، مشيرا إلى أنه يرفض دور "الرجل الثاني".

وقال خضر في حوار مع الخليج 365: "مجلس ادارة الاسماعيلي اتخذ قراره بشكل واضح بالاعتماد عليّ بعد رحيل براون لجين التعاقد مع مدير فني جديد".

وأضاف: "عملت في تلك الفترة وحاولنا إخراج اللاعبين من التأثير النفسي الخاص بتغيير المدرب، واستطعنا بالفعل أن نتعامل نفسيا مع اللاعبين، وبالامس تم التعاقد مع حمد ابراهيم (مديرا فنيا)، وعقدت جلسة معه وأنهينا كل شيء بشكل محترم، كلنا أبناء النادي ونخدمه في أي وقت ومن خلال أي منصب".

وإليكم نص الحوار كاملا

العمل كمدرب عام في الجهاز الجديد؟

لم يتم طرح هذا الأمر عليّ لأنني من البداية أبلغتهم أنني لن أعمل في منصب المدرب العام مرة أخرى.

قبلت تواجدي مع براون كمدرب عام للظروف التي يمر بها النادي، ولكن مسؤولو النادي يعلمون أنني غير مرحب بذلك.

في عملي أنا مدير فني فقط ولن أعمل كمدرب عام بعد ذلك.

سبب أزمة الإسماعيلي؟

بالتأكيد هناك أسباب كثيرة، ولكن أهمها وأخطرها بعض الأشخاص المسئولين عن صفحات مواقع التواصل.

أرى أن هذه هي المشكلة الرئيسية، يريدون التدخل في كل شيء بفهم وبدون فهم، ويقومون بالضغط على باقي الجمهور وبالتأكيد هذا الضغط يكون له تأثير في اتخاذ القرار.

أطالبهم بأن يتركوا المسئولين يعملون بشكل هاديء، هم انتخبوا مجلس إدارة ويجب أن يتركوا له المساحة للعمل.

لا بد أن يدعموا الفريق في الفترة المقبلة مع حمد إبراهيم، الإسماعيلي يمر بظروف صعبة ويجب التكاتف والحد من افتعال أزمات جديدة.

الفريق على المستوى الفني يمتلك لاعبين جيدين، والقادم سيكون جيدا بإذن الله.

علاقتي جيدة بمجلس الإدارة، جميعنا نشأنا على خدمة الفريق ومجلس الإدارة لم يقم بأي تصرف سيء معي.

العمل من جديد في الإسماعيلي؟

بدون تفكير أنا موجود ومرحب بالتواجد مع الإسماعيلي وبدون نقاش، ولكن أتمنى أن يُوفق الجهاز الجديد ولا يحتاجون لأحد مجددا.