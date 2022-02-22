"توقعت التعادل".. كلوب يتحدث عن خسارة سيتي أمام توتنهام في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام (3-2) بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لم تغير شيئ في سباق الريدز نحو لقب بريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، مع العلم أن الريدز لديه مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ19 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "كنت في طريقي إلى المنزل أثناء لعب مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، كانت النتيجة 2-1 لسبيرز، كنت متأكد من تعادل سيتي".

وتابع: "السائق الخاص بي كان متحمسا للنتيجة، ثم أخبرني أن سيتي تعادل ثم تقدم توتنهام مجددا وانتهت المباراة".

وواصل: "بالنسبة لي لم يتغير شيء، نحن بحاجة للفوز، أتوقع فوز سيتي بمبارياتهم، سنلعب ضدهم مرة أخرى وبالتأكيد نريد الفوز في تلك المباراة".

وأكمل: "كذلك الفوز مهم أمام ليدز، الفوز في مباراة واحدة فقط لن يكفي، علينا أن نكون مستعدين للجولات المقبلة".

وعن جاهزية ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو، قال كلوب: "ليس لديهم فرصة في مباراة الغد، هناك بعض الأشياء التي أحتاج لحلها هذا الاسبوع".

وعن مواجهة ليدز، أجاب الألماني: "ليدز يقاتل من أجل البقاء في الدوري، هم لا يستسلمون أبدأ، لدينا الكثير من العمل".