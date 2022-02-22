موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره ليدز يونايتد، في العاشرة إلا ربع مساء غد الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على نوريتش سيتي 3 - 1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ57 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ57 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، وفي حالة فوز الريدز على ليدز يونايتد سيصبح الفارق 3 نقاط فقط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

يغيب عن المباراة ديجو جوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، ألكانترا

الهجوم: صلاح، فيرمينو، دياز

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD Premium 3.