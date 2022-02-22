موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره مصر المقاصة، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي متأثرا بتعادله السلبي أمام الهلال السوداني 1-1، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة مؤخرا في النمسا، ويعاني أيضا محمد عبد المنعم وعلي معلول من الإصابة، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة الهلال بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني

في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وآليو ديانج.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر.

القنوات الناقلة

سيتم بث مباراة الأهلي والمقاصة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أتش دي 1 ويسبق المباراة بنحو ساعة استدية تحليلي لها.