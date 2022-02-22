الامارات | مقدم العقد 3.5 مليون ريال.. تفاصيل اجتماع أبو جبل مع مندوب النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم العقد 3.5 مليون ريال.. تفاصيل اجتماع أبو جبل مع مندوب النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية في مصر تفاصيل الجلسة التي جمعت مندوب نادي النصر السعودي مع حارس مرمى فريق الزمالك محمد أبو جبل، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية "إي تي سي": "أن مندوب النصر السعودي اجتمع مع محمد أبوجبل واتفقا على كل التفاصيل كافة والخاصة بقيمة عقد اللاعب الجديد مع العالمي".

وقال الإعلامي محمد شبانة ان "مندوب النصر قدم شيك مقدم التعاقد خلال تلك الجلسة، بقيمة 3.5 مليون ريال وطلب من الحارس التوقيع على العقود بشكل رسمي، الا أن أبو جبل طلب منحه الفرصة حتى انتهاء مباراة الزمالك مع الوداد المغربي يوم السبت المقبل".

وأوضح شبانة أن "عقد أبو جبل الجديد مع النصر السعودي سيكون لمدة موسمين فقط مقابل 14 مليون ريال سعودي، مع وضع بند في العقد لتمديد عقد الحارس لمدة موسم ثالث بنفس القيمة المالية بشرط موافقة الطرفين".

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