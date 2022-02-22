الامارات | رد فعل لايصدق من كريستيانو رونالدو بتجاوزه 400 مليون متابع على انستغرام (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل لايصدق من كريستيانو رونالدو بتجاوزه 400 مليون متابع على انستغرام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحة كبيرة بعد وصوله إلى رقم قياسي من أعداد المتابعين على موقع انستغرام تجاوز 400 مليون، ليعد أكثر رياضي متابعة على مستوى العالم.

ولم يسبق لأي شخص أن وصل إلى هذا الرقم من المتابعين على انستغرام، مثلما فعل لاعب مانشستر يونايتد الذي احتفل في الخامس من شهر فبراير الجاري بعيد ميلاده ال37.

ونشر رونالدو فيديو على حسابه في انستغرام يشكر فيه متابعيه على ثقتهم به واحتفل بطريقته المعهودة "سووووو"، وقال "مرحبًا يا رفاق، 400 مليون.. واو. يا له من رقم. الآن يمكنني أن أقول: Siuuu!".

وأضاف كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ويوفينتوس سابقاً "إنه لأمر رائع، يا لها من لحظة بالنسبة لي. بدونكم لا شيء من هذا كان ممكنناً. من أعماق قلبي يجب أن أقول شكرا لكم".

وحظي الفيديو بأكثر من 34 مليون مشاهدة و200 ألف تعليق.

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