ما هو موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعود ليفربول للظهر مجددا بعد انتصارين على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ونوريتس سيتي في الدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ6 نقاط، حيث تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد.

يستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة 19 من البريمرليج.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "بي إن سبورتس بريميوم 1".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

• مانشستر سيتي - 63 نقطة

• ليفربول - 57 نقطة

• تشيلسي - 50 نقطة

• مانشستر يونايتد - 46 نقطة

• وست هام يونايتد - 42 نقطة

• أرسنال - 42 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

• محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفاً

• ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفاً

• رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

• برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد – 9 أهداف

• كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف