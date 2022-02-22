كيف يخطط نيمار لختام مشواره الكُروي في في الدوري الأمريكي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن تطلعه للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين بمجرد انتهاء مسيرته الكروية في أوروبا، عوضاً عن العودة للعب في بلاده البرازيل.



ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025 بعد أن سجل للفريق 91 هدفاً خلال 132 مباراة، عقب انتقاله إليه في صفقة قياسية عام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني.

وقال نيمار لمدونة "فينومينوس" الصوتية "لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لدي بعض الشكوك بشأن ذلك".

وأضاف "أود اللعب في أمريكا حقاً، أحب اللعب هناك لموسم واحد على الأقل".

وتحدث نيمار مازحاً بشأن فوائد اللعب في الدوري الأمريكي حيث يعتبر الموسم الكروي هناك أقصر من باقي الدوريات في أوروبا "الموسم لديهم أقصر ، لذا سأحظى بأجازة ثلاثة أشهر".

وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق أن إنتر ميامي المملوك جزئياً للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام يسعى لضم نيمار.