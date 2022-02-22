الكرة في سيوة (1).. قمصان فريق "الواحة" باللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

في السادس من أكتوبر لعام 2020، أعلنت وزارة الرياضة السعودية تفعيل مبادرة "عام الخط العربي" بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية الدوري؛ كون الخط العربي عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في التاريخ الإسلامي.

وهو الأمر الذي قد يتبادر إلى ذهنك وأنت ترى قمصان فريق نادي الواحة، الذي ينشط بالدرجة الثالثة من الدوري المصري، وهي تحمل أرقام الفريق والاسماء باللغة العربية.

الخليج 365 يُسلط الضوء خلال سلسلة تحمل اسم "الكرة في سيوة"، على الرياضة في منطقة واحة سيوة التابعة إداريًا لمحافظة مرسى مطروح.

وبدأت الفكرة لمسؤولي نادي الواحة، مع الموسم الرياضي الجاري 2021/2022 بعيدة عما أعلنته المملكة، بحسب حديث رئيس نادي واحة سيوة، يوسف حسين منصور، لمحرر الخليج 365؛ حيث اقترح الراعي الرسمي للفريق ذلك.

وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من الجميع في نادي الواحة: لاعبين وإدارة، وفي الوقت ذاته كانت غريبة للفرق الأخرى بالدرجة ذاتها:"يجب أن نفتخر باللغة العربية ويجب أن نعود لأيام الزمن الجميل.. أيام الستينيات".

ولكن لم يكن هناك عائقًا لتُنفذ الفكرة بل شجعها الكثيرون:"فهي فكرة للتميز أيضًا للتميز وخطف الأضواء أيضًا بجانب الفخر بلغتنا العربية الجميلة".

ويُشكل نادي واحة سيوة ونادي شباب سيوة ومركز شباب سيوة، منافذ لعب كرة القدم بالمدينة التي يسكنها قرابة 34 ألف مواطن بالصحراء الغربية؛ حيث يضم نادي الواحة ـ الاسم الشائع له بين المواطنين هناك ـ بصفوفه 4 أشقاء بالفريق ذاته بجانب اثنين من أقاربهما، وهو موضوع الحلقة الثانية من سلسلة الكرة في سيوة.