رسميا.. 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت وزارة الرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال المقررة يوم 25 مارس المقبل في جولة الذهاب من المرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكشفت وزارة الرياضة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعا موسعا لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، المقررة على ستاد القاهرة.

حضر الاجتماع ممثلي مختلف الجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن وشركة استادات والمدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة والإتحاد المصرى لكرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب المصري، وتعمل على تذليل كل العقبات وتوفير المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والعودة وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف فى مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولى لمؤازرة المنتخب من المدرجات إضافة إلى المساندة الإعلامية لمنتخبنا الوطنى.

وأضاف أن المنتخب المصري قدم أداءً عاليا في البطولة الافريقية واستحق الإشادة من رئيس الجمهورية ومن الجماهير التى تطمح فى تحقيق الفوز والوصول إلى نهائيات المونديال.

ومن المقرر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح التذاكر واسعارها للجماهير من خلال اتحاد الكرة، والكشف عن ضوابط جخول وخروج الجماهير.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية والاعلامية لحث الجماهير على مؤازرة المنتخب قبل المباراة.