تقارير: يويفا قد ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير ملعب نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت عدة تقارير أكدت في الأيام الماضية أن روسيا، التي حشدت قرابة 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، تعتزم غزو جارتها بعد سنوات من التوترات بين الدولتين.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج الروسية نهائي نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن يويفا يخطط لنقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إذا قامت الأخيرة بغزو أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن هو الأقرب لنيل شرف استضافة نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.