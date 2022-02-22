التاريخ ينحاز للأهلي في مواجهة المقاصة الباحث عن فوز غائب منذ 5 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب 58 يوما منذ آخر ظهور له في المسابقة، بمواجهة أمام مصر المقاصة في إطار منافسات الجولة الـ 10 بالدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني مؤقتا خلف بيراميدز بفارق نقطة واحدة، العملاق الأحمر حصد 19 نقطة من 7 مباريات مقابل 8 مواجهات للمتصدر حصد خلالها 20 نقطة.

واستغل الأهلي سقوط الزمالك أمام سموحة بثنائية نظيفة ليضمن تصدره بفارق مُريح يصل إلى 6 نقاط عن حامل اللقب عند فوزه بالمؤجلات، لكن يظل بيراميدز تهديدا خطيرا على الطموح الأهلاوي بحصد اللقب رقم 43.

فوز الأهلي على المقاصة يمنحه الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن بيراميدز، وسيضع منافسه في الجولة العاشرة في موقف حرج، حيث يحتل المقاصة المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب في أول مراكز الهبوط.

ويتفوق الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام مصر المقاصة، حيث خاض الفريقين 20 مواجهة قبل لقاء الليلة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 14 مباراة ، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط، بينما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

وحقق مصر المقاصة الفوز على الأهلي عام 2015، بهدف دون رد أحرزه أحمد سامى، ليعود في موسم 2017، ويفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمام المقاصة بنتيجة 4-1، في مناسبتين أولها في أبريل 2014 ، ليكرر نفس النتيجة في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي فاز الأهلي على مصر المقاصة في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، قبل أن يكرر فوزه في الدور الثاني بنتيجة 4-1.