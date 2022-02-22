معلومات جديدة جول افتتاح الملعب الجديد في السنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تترقب جماهير كرة القدم الأفريقية حول العالم افتتاح الملعب الوطني الجديد في السنغال، والذي سيتم في حضور أبرز نجوم القارة السمراء.



وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن افتتاح الملعب الجديد، ضمن مجمع ديامناديو الأولمبي الرياضي، في أحد ضواحي العاصمة داكار، بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال.

الملعب سيستضيف المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال، يوم 29 مارس/آذار المقبل، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ولن يكون الافتتاح طبيعيا، حيث سيشهد مباراة خاصة تجمع بين أساطير كرة القدم الأفريقية من جانب، وأساطير الكرة السنغالية من جانب آخر، وفقا لما كشف عنه ماتار با وزير الرياضة السنغالي في وقت سابق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، حيث ستكون في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقا لما كشف عنه وزير الرياضة السنغالي في وقت سابق، فإن المباراة ستضم عدد من رموز كرة القدم الأفريقية، يتقدمهم الكاميروني صامويل إيتو، ومواطنه باتريك مبوما، والإيفواري ديدييه دروجبا، والنيجيري أوكوشا، والغاني أسامواه جيان.

في المقابل، أكدت تقارير صحفية مصرية أن وائل جمعة، مدير منتخب مصر، سيكون أيضا من بين أساطير كرة القدم الأفريقية الذين يشاركون في المباراة.

ملعب ديامناديو الأولمبي بدأ العمل فيه في فبراير/شباط 2020، ويتسع لـ50 ألف متفرج.

ويوجد به ملعبان للتدريب و4 غرف لتغيير الملابس ومتحف يحمل اسم الراحل بابي بوبا ديوب، لاعب السنغال الشهير.

وتم بناء هذا الملعب في وقت قياسي "17 شهرا"، وأطلق عليه الاتحاد السنغالي في تغريدة "عرين الأسود"، نسبة إلى لقب منتخب السنغال "أسود التيرانجا".